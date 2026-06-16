Pietra Ligure, malore in mare: bagnante in codice rosso al Santa Corona

Pietra Ligure. Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nello specchio acqueo antistante all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, un signore, di circa 80 anni, ha accusato un malore in mare.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento del bagnino e in seguito dei militi della Croce Rossa di Loano, oltre al personale del 118.

L’anziano è stato prontamente trascinato a riva per le manovre di rianimazione: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato trasferito nel vicino nosocomio pietrese.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita: l’80enne avvrebbe, infatti, ripreso conoscenza. Ora si trova sotto stretta osservazione medica a seguito del suo quadro clinico.