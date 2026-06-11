Pietra Ligure, incendio di sterpaglie nel torrente Maremola: intervento dei vigili del fuoco

Pietra Ligure. Incendio di sterpaglie nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, a Pietra Ligure, all’interno dell’alveo del torrente Maremola, all’altezza di via Crispi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due mezzi. Il rogo, di piccola entità, è stato subito spento.
L’intervento si è concluso nel giro di pochi minuti, con la messa in sicurezza della zona. Non si registrano danni a persone né situazioni di pericolo per abitazioni o infrastrutture vicine.
Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
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