Pietra Ligure, dopo una stagione si separano le strade con Viviano Rolando

Dopo la separazione con il team manager Davide Sancinito, in casa Pietra Ligure arriva un nuovo cambio a livello dirigenziale. Saluta infatti il Responsabile dell’Area Tecnica, Viviano Rolando.
Dopo una sola stagione termina dunque il rapporto con uno dei più esperti dirigenti del calcio locale, arrivato a Pietra la scorsa estate.
Il comunicato
L‘A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il Responsabile dell’Area Tecnica, Viviano Rolando.
La Società desidera ringraziarlo per l’impegno profuso durante la sua esperienza in biancoceleste.
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