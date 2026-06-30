Pietra Ligure, “Bimbingioco” e la consegna ufficiale della Bandiera Blu

Come da tradizione ormai consolidata, la splendida cornice di piazza Vittorio Emanuele II, durante la manifestazione “Bimbingioco”, ha ospitato la consegna ufficiale della Bandiera Blu 2026 alla città di Pietra Ligure, ai bagni marini di ponente e alle associazioni delle attività produttive pietresi.

Un momento corale che segna l’avvio ufficiale della stagione turistica, ponendo l’accento sulla sostenibilità e sull’eccellenza dei servizi del litorale pietrese.

“Con questa consegna ‘simbolica’ ma altamente significativa, siamo pronti a iniziare la stagione balneare sotto l’insegna di questo sigillo di qualità ambientale – commentano soddisfatti il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, gli assessori al demanio Francesco Amandola, al turismo Daniele Rembado e alle attività produttive Michela Vignone, unitamente al consigliere delegato all’ambiente Giovanni Liscio e alla presidente del Consiglio comunale Cinzia Vaianella – Pietra Ligure ha ottenuto, per il suo litorale di ponente e per il tredicesimo anno consecutivo, la Bandiera Blu, segno per eccellenza di rispetto per l’ambiente, cura del territorio, attenzione al patrimonio naturalistico, alle aree verdi e all’arredo urbano, oltre che di turismo sostenibile e alti standard qualitativi nell’accoglienza e nei servizi offerti”.

“Assegnata ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari che rispettano rigorosi criteri nella gestione virtuosa e sostenibile del territorio, si conferma un riconoscimento ambito e complesso da ottenere. La Bandiera Blu è patrimonio di tutti e l’iter che porta alla sua assegnazione è un processo lungo che vede impegnati diversi settori del Comune e non può prescindere dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore turistico-balneare e delle attività produttive e dal coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza”.

“La Bandiera Blu 2026 sventolerà sul lungomare Partigiani e su Palazzo Golli, sede del Comune. Da mercoledì 1° luglio prenderà ufficialmente il via la stagione balneare 2026. Grazie a tutti e buona estate!” concludono gli amministratori pietresi.