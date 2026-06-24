Pietra Ligure, capriolo cade dall’arco di cemento: trovato morto sull’Aurelia

Pietra Ligure. Cade sull’Aurelia dall’arco di cemento: è successo questa mattina, 24 giugno, a Pietra Ligure, dove è stato rinvenuto il cadavere di un capriolo “sfortunato”.

La bestiola probabilmente è scivolata e non è più riuscita ad aggrapparsi per scampare al pericolo, sfracellandosi sull’asfalto dopo un volo di qualche decina di metri.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le guardie zoofile, sia per recuperare la carcassa dell’animale sia per regolare il traffico.