Pietra Ligure “blindata” per il Triathlon Olimpico, cittadini infastiditi dai disagi subiti

Pietra Ligure. Con la presente desidero esprimere forte disappunto, (pensiero non solo mio ma anche di molti cittadini che oggi si sono trovati a vivere come me questa assurda situazione di blocco totale della circolazione) per i disagi subiti a causa della chiusura totale al traffico di diverse strade cittadine in occasione della gara di Triathlon svolta in data odierna 6 Giugno a Pietra Ligure.

Pur comprendendo l’importanza delle manifestazioni sportive per il territorio, ritengo inaccettabile la chiusura (mai menzionata dagli avvisi) delle strade principali a Pietra Ligure , e le stradine dei dintorni nello specifico Via Crispi, Via N.Sauro, Via Borro, che veicolano gli abitanti diretti ai vicini paesi di Tovo S.G. e Magliolo, Bardino dalle 13.30 fino alle ore 17 e che non sia stato previsto alcun percorso alternativo per i residenti e i lavoratori della zona.

Tutti i veicoli sono stati bloccati lungo le vie menzionate, dagli addetti al controllo, personale gentile, è giusto riconoscerlo, che comunque si è trovato alle 13.30 in estrema difficoltà (in tutti i sensi) a dover dare assodata la situazione di blocco non essendoci altre soluzioni e a dare spiegazioni del blocco della mobilità fino alle ore 17!

Ho visto persone improvvisare un pranzo fuori dell’automobile non potendo rientrare alla propria abitazione fino appunto alle ore 17!

Code di auto ferme lungo le vie e in curva perché bloccate!

La domanda sorge spontanea: visto il blocco della mobilita dalle 13.30 alle 17.00 in caso di urgente passaggio di una ambulanza nelle vie con careggiata ridotta ecc ad esempio, come sarebbe passata con tutte le auto ferme ad occupare la strada? E se a rimanere bloccato per tutte queste ore fosse stato una persona anziana e/o con fragilità?

La totale assenza di viabilità secondaria ha causato i seguenti disagi: isolamento completo di intere aree residenziali., impossibilità di raggiungere per alcuni il posto di lavoro o la propria abitazione.

Gli avvisi posti lungo le vie stradali non indicavano una chiusura totale ma indicavano sospensione con contestuale attenzione appunto verso i corridori, ciclisti ecc..partecipanti alla manifestazione! Per questo motivo molti non aspettandosi una chiusura totale ma avendo inteso “una temporanea convivenza ” con i partecipanti all’evento , impiegando la dovuta attenzione, hanno comunque utilizzato normalmente la propria automobile e hanno regolarmente svolto le proprie attività, incombenze ecc i propri impegni!

La libertà di movimento è un diritto fondamentale. Tali eventi devono essere gestiti garantendo sempre una rete viaria alternativa minima e non bloccando le uniche arterie principali di Pietra Ligure e dintorni…

La presente quindi per auspicare che per i prossimi eventi vengano pianificati percorsi alternativi obbligatori e sia garantito il transito regolato ai cittadini pur prestando la massima attenzione ai partecipanti di queste manifestazioni sportive.

Lettera firmata