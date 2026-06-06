“Piccoli Giardinieri” crescono a Savona: secondo monitoraggio nel quartiere Oltreletimbro

Savona. Prosegue con entusiasmo il progetto “Piccoli Giardinieri, Grande Futuro”, percorso di rigenerazione urbana e cittadinanza attiva nel quartiere Oltreletimbro iniziato a novembre scorso con la piantumazione nel Parco di Piazza delle Nazioni – oggi Parco Angiola Minella – di 27 nuovi alberi. Ieri i giovanissimi studenti delle scuole elementari De Amicis coinvolti nel progetto sono tornati sul campo per la loro seconda uscita di monitoraggio, dimostrando nei fatti cosa significhi diventare i veri e propri “custodi” del verde pubblico.

Il progetto, nato da una stretta sinergia territoriale tra Regione, Comune di Savona, Comitato Territoriale Oltreletimbro e l’Associazione Cammino G. Onnis, ha l’obiettivo di trasformare il parco Angiola Minella in un ecosistema di benessere per tutta la comunità. Sotto la guida scientifica dell’agronomo Guglielmo Bonaccorti e dell’architetto Giampiero Aschiero, l’area è stata arricchita con specie native come l’Orniello, il Leccio, il Sambuco, il Lentisco e la Jacaranda, scelte appositamente come filtri naturali per la CO2 e come presidi di biodiversità.

Dopo un primo controllo effettuato alla fine di marzo, le cinque classi coinvolte sono tornate ieri mattina ad osservare da vicino la vita vegetativa degli alberi che hanno ufficialmente preso in adozione, studiandone lo sviluppo e censendo i piccoli insetti “inquilini” che hanno iniziato ad abitare le piante.

Non si è trattato però di una semplice lezione all’aperto: i bambini hanno esercitato una vera e propria azione di cittadinanza attiva e “presa in carico” del bene comune. Nel corso del sopralluogo, i piccoli custodi hanno infatti rilevato alcune criticità che verranno prontamente segnalate alla Cooperativa Il Rastrello, (incaricata della cura del verde a Savona e che ringraziamo per la professionalità e disponibilità che ha dimostrato) per un intervento correttivo.

Il necessario riposizionamento di alcuni tutori che si sono spostati e rischiano di ferire i tronchi. Un attacco di parassiti (pidocchi delle piante) che sta interessando uno degli esemplari di Sambuco. La necessità di scostare delicatamente il tronco della giovane Jacaranda – piantata in onore e ricordo della Madre Costituente Angiola Minella – dalla targa a lei dedicata, per evitare che la crescita della pianta venga compromessa dal contatto con la struttura.

Accanto alla bellezza del risveglio vegetativo, i bambini hanno purtroppo dovuto constatare anche una nota dolente: la bellissima targa commemorativa dedicata proprio ad Angiola Minella è stata recentemente distrutta da un atto vandalico. Un episodio spiacevole che verrà segnalato alle autorità, ma che conferma quanto la filosofia del progetto sia azzeccata: la frequentazione attiva, l’educazione ambientale e l’amore dei cittadini restano la migliore garanzia di sicurezza e il più efficace scudo contro il degrado urbano.

Come ricordano i promotori del progetto: “Non abbiamo solo piantato radici nel terreno, ma i semi di una coscienza ambientale che crescerà insieme ai nostri figli”.

Oggi, con i loro diari di osservazione e il loro sguardo attento, i piccoli giardinieri di Savona hanno dimostrato che quel futuro è già iniziato.