Piano socio sanitario regionale, i sindacati: “Senza personale e risorse resta un libro dei sogni”

Liguria. Oggi in Regione è stata presentata a Cgil, Cisl, Uil la bozza di piano socio sanitario regionale. Un documento che secondo i sindacati richiede ulteriori approfondimenti e un confronto strutturato, vista la complessità dei temi affrontati e l’impatto che le scelte contenute nel piano avranno sull’organizzazione dei servizi, sul personale e sulla presa in carico dei cittadini.

“La complessità del piano richiede maggiori informazioni ed approfondimenti che dovranno essere oggetto di prossime riunioni e di un tavolo di confronto”, affermano.

Per i sindacati il primo nodo da affrontare è quello del fabbisogno di personale: “Deve essere il primo argomento propedeutico alla discussione. Nel merito si chiede di sviluppare il nodo delle carenze di organico e del corretto utilizzo di quello in essere, così come deve essere esplicitata la questione delle risorse economiche e del budget a disposizione senza le quali il piano è irrealizzabile”, spiegano.

“Al momento il Piano è un cofanetto di servizi predisposto per la cura alla persona con percorsi individuali ma senza risorse è destinato a restare un libro dei sogni. Per Cgil, Cisl e Uil è necessario trovare il punto di equilibrio del sistema socio sanitario ottenibile con risorse locali e nazionali che garantiscano il diritto e l’appropriatezza delle cure, il personale, il territorio”, concludono i sindacati.