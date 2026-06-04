Piaggio Aerospace, Cavo (Noi Moderati): “Dal governo conferme su investimenti e occupazione, ora confronto con i sindacati”

Liguria. “Prendiamo atto con soddisfazione della risposta fornita oggi dal Governo alla nostra interrogazione riguardante il futuro della Piaggio Aerospace, che ha confermato gli impegni assunti dalla proprietà nei confronti dei commissari straordinari e del Ministero, a partire dagli investimenti per circa 90 milioni di euro già effettuati, e dalle garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi in tutti gli stabilimenti dell’azienda”.

Lo dichiara la deputata ligure Ilaria Cavo, Vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera e coordinatrice regionale di Noi Moderati.

“La sottosegretaria Bizzotto ha inoltre confermato la prosecuzione del piano di sviluppo industriale, che conferma la volontà di proseguire sia sul programma del P.180, che rappresenta la punta di diamante della produzione aeronautica di Piaggio Aerospace, sia sul fronte dei droni, settore strategico per la crescita futura del gruppo (tanto che il ministro Urso ha prospettato che possa ambire a diventare addirittura il polo europeo dei droni)” aggiunge ancora la deputata ligure.

“Un quadro, quello riferito oggi, che contiene importanti garanzie sul piano finanziario, industriale e occupazionale per tutti gli stabilimenti. Proprio per questo, ho ritenuto necessario ribadire la richiesta di un confronto con le organizzazioni sindacali, come già chiesto nella mia interrogazione. Alla luce del recente cambio dell’amministratore delegato, che ha inevitabilmente sollevato interrogativi tra i lavoratori e sul territorio, è opportuno che quanto illustrato oggi dal Governo venga condiviso e approfondito con le parti sociali”.

“Per questo auspico che possa essere convocato al più presto un tavolo con azienda, sindacati e Ministero, così da fare il punto sullo stato dell’arte e accompagnare con la massima trasparenza una fase decisiva per il futuro di Piaggio Aerospace, una fase che monitoreremo” conclude.