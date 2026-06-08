Peste suina, altri 13 casi in Liguria: nuove positività a Piana Crixia e Varazze

Savona. Salgono a 1.329 i casi di peste suina riscontrati in Liguria dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Secondo l’ultimo bollettino diramato il 7 giugno, nella nostra regione sono state riscontrate 13 nuove positività sui cinghiali: nove in provincia di Savona, dei quali sette a Piana Crixia (16 in totale da inizio epidemia) e due a Varazze (37); quattro in provincia della Spezia, a Calice al Cornoviglio (7).
In Piemonte sono state osservate tre nuove positività sui cinghiali tutte in provincia di Cuneo. In totale, in Piemonte sono stati individuati 816 casi.
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Con i casi di Cravanzana e Pezzolo Valle Uzzone il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 201.