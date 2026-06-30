Pesca sportiva, cinquina consecutiva di titoli nazionali per la mallarese Gloria Oliveri

Mallare. Un proverbio recita “non c’è due senza tre, e il quattro vien da sè”, ma per Gloria Oliveri non è abbastanza eloquente visto che si è aggiudicata una bella cinquina consecutiva in veste di campionessa italiana di pesca alla trota in torrente.

Sabato 27 e domenica 28 giugno, a Pontremoli, in Toscana, la sportiva che vive nella piccola frazione mallarese di Montefreddo ha disputato il campionato femminile nazionale salendo nuovamente sul primo scalino del podio. Grande soddisfazione per la giovane ventisettenne, per la sua società sportiva, la Garisti Club Biestro, e lo sponsor L’Artico.

Già nel 2022 e nel 2023, sempre nel torrente Verde della Lunigiana, come quest’anno, Gloria aveva sbaragliato la concorrenza. Successo triplicato poi in Trentino nel 2024 e la quaterna è arrivata lo scorso anno in provincia di Sondrio.

“Una grande soddisfazione, sono felicissima e ringrazio la mia famiglia che mi sostiene da sempre in questa mia passione. Un pensiero va anche al mio compianto e mai dimenticato maestro Marcello Torterolo, scomparso poco più di un anno fa ma che resta la mia guida ogni volta che scendo in torrente. Un plauso va anche alle mie amiche/rivali Giada (piemontese) e Alessandria (lombarda), che si sono classificate rispettivamente al secondo e al terzo posto”, afferma Gloria.