Perdita in una vasca di accumulo: intervento straordinario sulla rete idrica evita l’interruzione del servizio ad Alassio e Laigueglia

Alassio. A seguito di una serie di controlli programmati sul territorio, i tecnici della SCA hanno individuato una perdita all’interno della vasca di accumulo, denominata “Santa Croce”, che alimenta l’intero sistema idrico a servizio dei Comuni di Alassio e Laigueglia, interessando la condotta di distribuzione e di mandata che serve il comprensorio.

L’intervento ha presentato un elevato grado di complessità tecnica rispetto alle ordinarie procedure operative, poiché la criticità era localizzata all’interno della vasca stessa, rendendo necessaria l’adozione di soluzioni innovative e specifiche misure di sicurezza. Per garantire la continuità del servizio ed evitare disservizi alla cittadinanza, si è reso necessario ricorrere, per la prima volta, all’impiego di un sommozzatore specializzato. Tale soluzione ha consentito di eseguire la pallonatura della condotta e di creare le condizioni operative necessarie affinché il personale tecnico potesse intervenire in totale sicurezza, senza interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze.

L’intervento, avvenuto ieri mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30, ha comportato la sostituzione di un tratto di tubazione della lunghezza complessiva di sei metri. Tutte le operazioni sono state eseguite nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza per gli operatori e senza arrecare alcun disagio ai cittadini, garantendo la continuità di un servizio essenziale per il territorio. L’attività svolta rappresenta un importante risultato sotto il profilo tecnico, organizzativo e gestionale, poiché ha consentito di prevenire il possibile aggravarsi di una criticità che, seppur inizialmente contenuta, avrebbe potuto trasformarsi in un disservizio di ben più ampia portata. L’intervento assume un valore ancora più significativo in vista dell’imminente stagione estiva, periodo caratterizzato dal massimo afflusso turistico, durante il quale eventuali interruzioni del servizio avrebbero potuto generare importanti ripercussioni sull’intera popolazione residente e sulle presenze che quotidianamente interessano i territori di Alassio e Laigueglia.

L’Amministrazione Comunale di Alassio rivolge un sentito ringraziamento a tutto il personale del settore tecnico e alle ditte che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento, sottolineando che “la professionalità, la tempestività e la capacità di operare in sinergia hanno consentito di raggiungere un risultato di grande rilevanza per il territorio, confermando l’impegno costante nel garantire l’efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio idrico a beneficio della collettività”.