Patto per il Nord Savona, ufficializzati due nuovi ingressi: “Il partito cresce ancora e si radica sul territorio”

Zuccarello/Castelvecchio di Rocca Barbena. Domenica 7 giugno ufficializza l’ingresso nel Partito Patto per il Nord Savona il Vice Sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena, Angelo Scrigna: “Il partito cresce ancora e si radica sul territorio”.

Passate da poco le elezioni amministrative, che la nostra provincia ha visto impegnato il solo Comune di Zuccarello, anche il consigliere Walter Biagiotti annuncia il suo ingresso in “Patto per il Nord”.

Per l’occasione odierna è stato presente il Segretario Federale Paolo Grimoldi che, accompagnato dal Segretario Provinciale Martina Milani, ha approfondito la conoscenza non solo delle persone ma soprattutto del territorio: “Perché è proprio il territorio il centro della politica del partito ed elemento fondante su cui si basa il programma del movimento. I territori oggi è evidente quanto siano abbandonati dal centralismo: occorre dare una sferzata al sistema e tornare ad essere più vicini ai cittadini, alle loro esigenze, alla risoluzione delle criticità che quotidianamente loro ci segnalano, battersi perché i territori abbiano più autonomia”.

“Solo ridando voce ai cittadini attraverso il loro ascolto si tornerà a dare loro fiducia nelle istituzioni e contrastare così il crescendo e preoccupante astensionismo. Intorno alle 11, fatte le dovute presentazioni, inizia il giro nel bellissimo borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena, riconosciuto fra i più belli d’Italia, per continuare poi a Zuccarello, altro caratteristico borgo medievale della Val Neva. Gemme nascoste dell’entroterra ligure, ricche di storia, che sono molto apprezzate dal Segretario Grimoldi. Una sosta a Garlenda per un pranzo insieme a iscritti e simpatizzanti durante il quale il Segretario Federale ha illustrato il progetto politico di “Patto per il Nord”, alla presenza del Presidente Lorella Fontana, del Segretario “Patto per il Nord Liguria” Fabio Bozzo e del Responsabile organizzativo Roberto Paolino.

La giornata si conclude in Ortovero con un banchetto informativo, organizzato dal Segretario della Sezione “Patto per il Nord Albenga e Valli Ingaune”, Manuela Volpe.

“I banchetti costituiscono sempre un momento di confronto reale con i cittadini, ascoltando le loro problematiche ma anche le loro proposte, le loro idee e la loro visione di come si può trasformare e migliorare il proprio territorio e noi nelle nostre sedi e per i nostri rispettivi ruoli cercheremo di trasformare concretamente”.