Passerella d’onore per la Juniores del Legino premiata dal Comune di Savona

L’imminente fusione col Savona porrà fine alla lunga storia del Legino. Tuttavia, l’ultimo capitolo del percorso verdeblù è stato memorabile e nel segno del settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club verdeblù. La formazione Juniores dei mister Penna e Zunino ha infatti vinto il titolo regionale, sfidando numerose formazioni di pari età appartenenti a società di categoria superiore, per poi spingersi fino alla semifinale nazionale. Un exploit che il Comune di Savona ha voluto celebrare presso la Sala Rossa alla presenza dell’assessore alla sport Francesco Rossello.

Così il presidente Piero Carella a margine della premiazione: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di inimmaginabile. Ma siamo abituati a queste imprese. Si tratta della ciliegina sulla torta di una stagione importante per il settore giovanili. Hanno fatto qualcosa che rimarrà nella storia del Legino e di Savona. Questo ci riempie di orgoglio”.

Sulla fusione: “Col Savona, la trattativa è avanzata. Mai come quest’anno ho visto persone serie nel Savona e che hanno idee molto chiare. Sono felice di collaborare con loro, mentre come sapete nel passato il Savona ha avuto delle brutte esperienze. Queste persone mi hanno fatto capire che ci sono progetti interessanti. Il Legino nel settore giovanile farà la sua parte perché è un settore giovanile importante”.

Le parole del numero uno verdeblù