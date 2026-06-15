Partnership Vallescrivia-Campomorone: settimana decisiva per il matrimonio auspicato dal Savona

Sembravano essere in programma la scorsa settimana gli incontri tra Vallescrivia e Campomorone Sant’Olcese per una collaborazione a livello di settore giovanile con, a corollario, la creazione di un’unica prima squadra. Fattore che, combinato alla vittoria playoff della Fezzanese di ieri, farebbe scattare il ripescaggio in Eccellenza del Savona.

Tuttavia, non vi sono stati aggiornamenti dopo i dialoghi delle settimane precedenti. Questa settimana, però, dovrebbe avvenire l’incontro da cui si emetterà il verdetto. Pare che il Vallescrivia abbia voluto attendere per conoscere la categoria di diritto, che sarà quindi l’Eccellenza, prima di intavolare la trattativa.

Il Campomorone, dopo gli addii di mister Corradi (promesso sposo del Celle Varazze) e del ds Gianluca Poggi (Genova Calcio), si starebbe muovendo per la prossima stagione ma con cautela, tenendo infatti conto dei possibili scenari.

Stando alle indiscrezioni raccolte, al momento parrebbe “più no che sì” ma la situazione rimane col punto interrogativo e potrebbe cambiare nelle prossime ore.