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Aggiornamento

Partnership Vallescrivia-Campomorone: settimana decisiva per il matrimonio auspicato dal Savona

L'eventuale allestimento di una sola squadra in Eccellenza farebbe scattare il ripescaggio del Vecchio Delfino nella categoria superiore

Finale playoff regionale: Vallescrivia-Savona
La promozione della Fezzanese ha portato il Vallescrivia in Eccellenza: gli orange aveno conquistato la pole position superando il Savona 3-1 nella finale playoff

Sembravano essere in programma la scorsa settimana gli incontri tra Vallescrivia e Campomorone Sant’Olcese per una collaborazione a livello di settore giovanile con, a corollario, la creazione di un’unica prima squadra. Fattore che, combinato alla vittoria playoff della Fezzanese di ieri, farebbe scattare il ripescaggio in Eccellenza del Savona.

Tuttavia, non vi sono stati aggiornamenti dopo i dialoghi delle settimane precedenti. Questa settimana, però, dovrebbe avvenire l’incontro da cui si emetterà il verdetto. Pare che il Vallescrivia abbia voluto attendere per conoscere la categoria di diritto, che sarà quindi l’Eccellenza, prima di intavolare la trattativa.

Il Campomorone, dopo gli addii di mister Corradi (promesso sposo del Celle Varazze) e del ds Gianluca Poggi (Genova Calcio), si starebbe muovendo per la prossima stagione ma con cautela, tenendo infatti conto dei possibili scenari.

Stando alle indiscrezioni raccolte, al momento parrebbe “più no che sì” ma la situazione rimane col punto interrogativo e potrebbe cambiare nelle prossime ore.

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