Parole Ubikate in mare 2026, il 26 giugno Concita De Gregorio presenta “La cura”

Albissola Marina. Sarà Concita De Gregorio ad aprire l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Venerdì 26 giugno alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina si terrà la presentazione del libro “La cura” (Einaudi) con Renata Barberis, Margherita Sirello, Giorgio Scaramuzzino, Alex Raso, Luca Pesenti, Marta Giardina. L’ingresso è gratuito.

Un giorno d’agosto una donna si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio i doposci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del Professore, cresciuto in un paesino dell’Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che impiantandoti un port endovenoso ti chiede quale sia la tua canzone preferita, e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la «logistica dell’amore». Ci sono l’intelligenza e la sensibilità di una scrittrice che ribalta ogni stereotipo, sulla malattia come sulla cura, e che è troppo curiosa delle persone per non raccontarle, perché sa che solo attraverso le storie altrui scopriamo la nostra.

Concita De Gregorio (giornalista e scrittrice, firma storica de “La Repubblica” e ex direttrice de “L’Unità”, ideatrice e conduttrice di programmi per radio e tv tra i quali Cactus, Fuoriroma, Pane quotidiano) scrive un romanzo toccante e lieve, intimo e pieno di umanità. Questo libro racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi. Perché “…siccome il dolore arriva da solo e comunque arriva sempre, non ne serve altro. Al contrario. Serve bellezza, per affrontare tutto questo dolore. Servono leggerezza, un poco di allegria. Il carburante per viaggiare nel buio”

Toccante e lieve, intimo e pieno di umanità, questo libro racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi.

Concita De Gregorio è giornalista e scrittrice, firma storica del quotidiano “la Repubblica”, ha lavorato per “Clarín”, per “El País”, ha diretto “l’Unità” dal 2008 al 2011. Ha ideato e condotto programmi per la radio e la tv tra i quali Cactus, Fuoriroma, Pane quotidiano. Si è occupata di cronaca politica per più di trent’anni. I suoi articoli sul processo Andreotti e sul G8 di Genova sono stati inclusi in Giornalismo italiano 1860-2001 (Meridiani Mondadori, 2009). Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Non lavate questo sangue. I giorni di Genova (2001), Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto (2006), Malamore. Esercizi di resistenza al dolore (2008), Così è la vita. Imparare a dirsi addio (2011), Mi sa che fuori è primavera (2015), Cosa pensano le ragazze (2016), Nella Notte (2019), In tempo di guerra (2019), Lettera a una ragazza del futuro (2021).