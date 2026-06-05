Park ex Piaggio a Finale, la consigliera Simonetti: “Passivo nel 2025 e pessime le previsioni per il 2026”

Il Consiglio comunale di Finale Ligure ha approvato i bilanci della società partecipata Servizi di Riviera, il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio previsto per il 2026.

“Come gruppo “Scelgo Finale” siamo preoccupati. A Finale Ligure ogni singolo stallo rende fra 37.000 euro l’anno (sul lungomare di Marina) e 800 euro (a Finalborgo) – afferma la consigliera comunale di minoranza Simona Simonetti -. I 188 parcheggi nelle aree Piaggio invece renderanno ciascuno solo 35 euro l’anno di guadagno. La bassissima redditività è dovuta al canone esagerato che la società ha sottoscritto e impone un affitto minimo di 72.000 euro, che insieme ai costi generali di gestione si “mangia” tutto il reddito prodotto dal parcheggio. Il bilancio presentato ieri infatti prevede che i parcheggi in area Piaggio incassino 445 euro/anno ma che tolte le spese il guadagno restante sia solo di 35 euro annui”.

“Le strategie messe in atto da SERI per incentivare l’uso del parcheggio risultano a tutti gli effetti vessatorie per le imprese. E’ stato proposto agli operatori turistici il noleggio di 40 posti auto nel park Piaggio ad un costo di 1.100 euro (a cui aggiungere l’IVA) più del doppio dei 445€ che prevede di incassa per “supportare l’offerta turistica del territorio”. Uno concetto alquanto distorto di supporto del turismo. Come gruppo Scelgo Finale speriamo che nessuno abbia sottoscritto un canone così poco conveniente” aggiunge.

“Le scelte relative al parcheggio Piaggio su cui questa amministrazione e il CDA hanno puntato fortemente, appaiono sbagliate nelle previsioni di utilizzo, nell’impatto del canone di noleggio e nelle strategie commerciali per l’incentivo all’uso che si propongono di fare cassa con le aziende locali” conclude Simonetti.