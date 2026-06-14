Parco “La Massa” di Albisola: sopralluogo sui possibili interventi per migliorare sicurezza e fruibilità

Albisola Superiore. Si è svolto un sopralluogo presso il parco giochi della Massa, richiesto dalla consigliera Serena Cello del gruppo consiliare “Uniti per Albisola” e svolto alla presenza del sindaco. L’incontro ha consentito di verificare direttamente una serie di criticità segnalate da tempo da numerose famiglie e contenute nella petizione sottoscritta da 281 cittadini.

“Nel corso della visita sono stati esaminati diversi aspetti che riguardano la sicurezza e la qualità complessiva dell’area: la possibile realizzazione di una recinzione perimetrale, la presenza di avvallamenti causati dalle piogge, le radici affioranti degli alberi, la manutenzione di alcuni giochi datati, lo stato di un tombino e la necessità di nuove panchine” affermano i consiglieri Stefania Scarone (capogruppo), Serena Cello, Luca Proto e Piero Corona.

“Per quanto riguarda la recinzione, abbiamo ribadito che essa rappresenta una misura utile sotto diversi profili: la vicinanza alla viabilità, la necessità di limitare l’accesso dei cani all’area giochi con conseguenti benefici igienici e la prevenzione di possibili intrusioni di fauna selvatica”.

“Accogliamo con favore l’impegno assunto dal Sindaco a condividere con il nostro gruppo i preventivi di spesa necessari per valutare la fattibilità economica dei diversi interventi. Riteniamo che questo sia il metodo corretto: verificare le criticità sul posto, confrontarsi sui problemi reali e valutare soluzioni concrete nell’interesse della comunità” aggiungono ancora gli esponenti del gruppo consiliare albisolese.

“Il sopralluogo rappresenta anche la conferma che le preoccupazioni espresse dalle famiglie non erano né inventate né strumentali. Le 281 firme ad oggi raccolte hanno evidenziato un’esigenza reale che meritava attenzione e approfondimento. È utile ricordare che la richiesta di migliorare il parco della Massa era stata portata all’attenzione del Consiglio comunale dal gruppo Uniti per Albisola, che aveva sollecitato una riflessione sulla recinzione e sulle altre criticità presenti nell’area”.

E ancora: “Con lo stesso spirito di chiarezza istituzionale, riteniamo utile ricordare che non spetta all’opposizione redigere progetti tecnici o predisporre interventi esecutivi. Questo compito appartiene alla Giunta e agli uffici comunali. Il ruolo della minoranza è raccogliere le segnalazioni dei cittadini, portare all’attenzione dell’Amministrazione le problematiche presenti sul territorio e controllare che le risorse pubbliche siano utilizzate nel modo più efficace possibile. È esattamente ciò che abbiamo fatto in questa vicenda”.

“Come gruppo consiliare Uniti per Albisola continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi, monitorando gli impegni assunti e collaborando ogni volta che ciò sarà utile per migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici. Perché amministrare una città significa ascoltare, valutare e creare le migliori condizioni possibili affinché tutti possano vivere gli spazi pubblici in sicurezza, serenità e benessere. Questo è ciò che chiedono le 281 cittadini e relative famiglie che hanno firmato la petizione. Questo è ciò che continueremo a sostenere nell’interesse dei bambini e dell’intera comunità albisolese” concludono.