Pallavolo Liguria e Riviera Beach Volley: parte il progetto sociale “Beach&Volley per tutti”

Vado Ligure. Oltre 40 studenti dell’Istituto professionale Magarotto di Torino specializzato per sordi inaugureranno il progetto inclusivo “Beach&Volley per tutti”, realizzato in partnership da A.S.D VBC Savona (Pallavolo Liguria) e Riviera Beach Volley con il sostegno di Banca Crédit Agricole Italia.

In occasione della prima tappa dell’iniziativa, che avrà luogo a Vado Ligure grazie alla collaborazione dello stabilimento balneare “Dau Baci”, è prevista la partecipazione straordinaria del due volte campione europeo di beach volley Paolo Ingrosso.

Una giornata di mare ma soprattutto di grande attività sportiva: mattina dedicata a lezioni di base tenute proprio da Paolo Ingrosso e dal presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri, pomeriggio si riparte con attivazione muscolare guidata dal nuovo centro savonese di salute e performance “Don’t Care” e torneo di istituto non competitivo per far assaggiare il beach volley a ragazzi e insegnanti provenienti dalla cintura sud di Torino.

La scuola, specializzata in manutenzione e servizi commerciali è posizionata nel quartiere Lingotto; integra sordi e udenti e prevede come l’insegnamento della Lingua Italiana dei Segni (LIS) quale materia curriculare rivolta a tutta la periferia meridionale torinese.

Prende avvio così il progetto “Beach&Volley per tutti”, volto all’inclusione di disabilità, giovani e alunni in condizioni di svantaggio socio-economico. Accesso gratuito a camp di allenamento di beach volley, corsi gratuiti di pallavolo indoor per la stagione 2026/27 per il territorio savonese, installazione di nuovi campi da beach volley in aree di disagio giovanile, progetti scolastici alla presenza del giornalista Rai Marco Fantasia e l’ex celebre giocatrice di pallavolo e attuale cronista tv Giulia Pisani.

Alla base dell’idea diffondere e promuovere la pallavolo e il beach volley come attività inclusive anche grazie alle iniziative proposte dal giocatore della neopromossa in serie B Pallavolo Liguria (progetto nato dalla collaborazione tra VBC Savona e Cus Genova, a cui ha aderito anche il Riviera Beach Volley), Enrico Zappavigna, avente all’attivo una Coppa Italia di serie B e due medaglie paraolimpiche conquistate in Giappone e Brasile.

“Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa – racconta il presidente VBC Savona Daniela Giaccardi -, attraverso la quale cercheremo di organizzare eventi inclusivi e finalizzati ad ampliare l’attività sportiva anche coinvolgendo atleti di fascia economicamente disagiata”. Dello stesso avviso Marri: “Corsi gratuiti per le scuole, attività paraolimpiche e collaborazioni con Special Olympics in un unico progetto di inclusione per tutti, queste le caratteristiche per coinvolgere e far vivere la bellezza del nostro sport a 360 gradi nella nostra magnifica regione”.