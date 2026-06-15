Pallare, viabilità a senso unico alternato sul ponte della Sp 15 ma i semafori vanno a singhiozzo

Pallare. Senso unico alternato da settimane sul ponte di Pallare, lungo la Sp 15, ma i lavori non sono ancora iniziati e il semaforo che regola la circolazione è spesso fuori uso.

Alcuni di coloro che transitano in quel punto lanciano l’allarme e chiedono alla Provincia di Savona, ente competente che ha affidato i lavori di messa in sicurezza del ponte, di regolare meglio la circolazione.

Sul bypass c’è inoltre un divieto per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, ad esclusione dei mezzi di soccorso, fino al 30 settembre. Anche il Comune di Pallare si è già attivato per far sì che i semafori siano funzionanti, mentre per l’avvio del cantiere si stanno attendendo gli esiti dei carotaggi per conoscere quali siano le reali condizioni di piloni e impalcato e poter così procedere agli interventi necessari.