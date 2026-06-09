Pallapugno: in Serie C1 Bormidese vittoriosa, Don Dagnino sconfitta in casa

Bormida. Dalla Serie A fino ai Promozionali, ecco tutti i risultati del fine settimana e le classifiche aggiornate, categoria per categoria.

Serie A Banca d’Alba – Nona giornata

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4

Roero Isolamenti Canalese-Gottasecca 5-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9

Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8-9

Terre del Barolo Albese-Alta Langa 2-9

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Gottasecca 6; Terre del Barolo Albese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 5; Alta Lang, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.

Serie B – Undicesima giornata

Centro Incontri Us Gallese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3

Alusic Merlese-Benese 4-9

Castiati Neivese-Speb 8-9

Valle Bormida-Prodeo Chiusavecchia 0-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 6-9

Pieve di Teco-Officine Pesce Bubbio 9-5

Riposa: Virtus Langhe

Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia 7; Speb Pieve di Teco e Valle Bormida 6; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Amici del Castello 5; Benese 4; Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.

Serie C1 – Ottava giornata

Subalcuneo-Ceva sospesa per pioggia sul 6-6 prosegue il 15 giugno ore 21

Pro Paschese-Duseu 9-5

San Biagio-Gottasecca 3-9

Don Dagnino-Ricca 7-9

Castiati Castagnole-Bormidese 7-9

Monticellese-Virtus Langhe 9-4

Nona giornata

Bormidese-Ceva 5-9

Virtus Langhe-Pro Paschese 2-9

Don Dagnino-Subalcuneo 9-6

Martedì 9 giugno ore 21

a Ricca: Ricca-Monticellese

a Gottasecca: Gottasecca-Castiati Castagnole

a Dolcedo: Duseu-San Biagio

Classifica: Gottasecca 8; Pro Paschese, Monticellese, Ceva e Ricca 6; Castiati Castagnole 4; Duseu, Don Dagnino e Virtus Langhe 3; San Biagio, Bormidese 2; Subalcuneo 1.

Serie C2 Girone A – Prima ritorno

Pieve di Teco-Valle Bormida 9-7

Augusto Manzo-Taggese 9-4

Abrigo Croma Ricca-Global Sped Neivese 5-9

Riposa: Pro Spigno

Classifica: Global Sped Neivese 7; Pro Spigno 5; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.

Serie C2 Girone B – Quarta giornata

Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-2

Peveragno-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9

Benese-Valle Grana Caraglio 9-5

Classifica: Monastero Dronero 4; Benese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Blu

Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso

Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.

Femminile – Seconda giornata

Canalese B-Amici del Castello 3-9

Gymnasium Albese-San Leonardo 5-9

Riposa: Canalese A

Classifica: Amici del Castello 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese e Canalese B 0.

Under 21

– Settima giornata

Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4

Albese-Merlese 9-6

Bubbio-Virtus Langhe B 9-2

San Leonardo-Cortemilia 9-3

Martedì 9 giugno ore 18.30

a Dogliani: Virtus Langhe A-Subalcuneo

Classifica: Bubbio 6; San Leonardo e Pro Paschese 5; Subalcuneo 4; Merlese, Albese, Araldica Castagnole e Cortemilia 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.

Allievi Girone A – Settima giornata

Pro Paschese A-Amici del Castello 8-4

Speb-San Leonardo 8-2

Ricca-Subalcuneo B 8-1

Riposa: Don Dagnino

Classifica: Speb 5; Ricca e San Leonardo 4; Don Dagnino 3; Pro Paschese A e Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.

Allievi Girone B – Quarta giornata

Araldica Castagnole-Bormidese 2-8

San Biagio-Subalcuneo A 0-8

Mercoledì 10 giugno ore 21

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Ceva

Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 3; Bormidese e Ceva 2; San Biagio 1; Araldica Castagnole 0.

Coppa Italia Allievi Girone Blu

Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso

Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.

Esordienti Girone A – Recupero sesta giornata

Neivese A-Valle Bormida 7-0

Settima giornata

Alta Langa-Neivese A 7-5

Valle Bormida-Pro Paschese B 0-7

Ceva-San Leonardo 0-7

Araldica Castagnole-Merlese B 2-7

Riposa: Ricca

Classifica: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A 3; Merlese B e Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

Esordienti Girone B – Settima giornata

Albese A-Neivese C 7-1

Pro Paschese A-Cortemilia 3-7

Albese B-Neivese B 0-7

Mercoledì 10 giugno ore 18

a Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino

Riposa: Merlese A

Classifica: Cortemilia 6; Merlese A 5; Neivese B e Albese A 4; Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.

Pulcini Girone A – Sesta giornata

Gottasecca-Merlese 7-3

Don Dagnino-San Leonardo 1-7

Speb-Pro Paschese 4-7

Ricca-Duseu 7-0 forfait

Classifica: San Leonardo 6; Pro Paschese e Speb 4; Don Dagnino e Ricca 3; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)

Pulcini Girone B – Sesta giornata

Monastero Dronero B-Canalese 7-0

Monastero Dronero A-Albese 7-2

Ceva-San Biagio 6-7

Augusto Manzo-Cortemilia 2-7

Classifica: Monastero Dronero A 6; Monastero Dronero B 5; Albese 4; Ceva e Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0. (San Biagio un punto di penalizzazione)

Promozionali Girone E – Prima giornata ad Alba

Ricca A-Albese 5-1

Ricca B-Ricca C 5-2

Ricca A-Ricca B 5-0

Ricca C-Albese 5-4

Albese-Ricca B 5-2

Ricca A-Ricca C 5-0

Classifica: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.