Pallanuoto: il Banco BPM Rari Nantes Savona conferma il centroboa Lorenzo Bruni

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo, per la prossima stagione agonistica, con il centroboa Lorenzo Bruni.

La Rari comincia così, con la riconferma di uno dei suoi giocatori simbolo, centroboa della Rari e della Nazionale, la costruzione della squadra del prossimo anno.

Afferma Lorenzo Bruni: “Restare è stata una scelta naturale. Dopo sei stagioni, la Rari rappresenta una parte importante del mio percorso, non solo come atleta, ma anche come persona. Mentre siamo concentrati sugli impegni e sugli obiettivi di questa stagione, sono felice di sapere che il mio percorso con la Rari proseguirà anche il prossimo anno. Ringrazio il mister Angelini per la fiducia, la società e tutto lo staff per il supporto e la stima che mi hanno dimostrato in questi anni. Sono pronto a dare tutto me stesso per questa squadra, come ho sempre fatto, ma con ancora più entusiasmo, consapevolezza e ambizione. Ci aspettano sfide importanti e sarà l’impegno quotidiano a costruire i risultati che vogliamo raggiungere insieme”.

Commenta il vicepresidente Giuseppe Gervasio: “Siamo molto contenti che il centroboa della Nazionale Italiana, abbia scelto di proseguire il rapporto con la Rari. Continueremo insieme un percorso importante che speriamo regali soddisfazioni al pubblico biancorosso”.

Dichiara il presidente Daniele Polti: “Mi ritengo molto soddisfatto della scelta fatta da Lorenzo in quanto è un atleta di primaria importanza per la nostra Squadra e per la Nazionale. Grazie alla volontà nostra e sua, siamo riusciti a confermare la sua presenza per il prossimo anno per lottare insieme e provare a vincere qualcosa di importante”.