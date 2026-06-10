Ospedale San Paolo, alla Neurologia il Gold Status degli European Stroke Organisation Angels Awards Q1 2026

Savona. Nuovo riconoscimento internazionale per la Neurologia dell’ospedale San Paolo di Savona. La struttura ha ottenuto il Gold Status nell’ambito degli European Stroke Organisation Angels Awards Q1 2026, programma che premia i centri ospedalieri che raggiungono elevati standard di qualità nell’assistenza ai pazienti colpiti da ictus.

Il riconoscimento viene assegnato dalla European Stroke Organisation (ESO), principale società scientifica europea nel campo delle patologie cerebrovascolari, in collaborazione con il programma internazionale Angels Initiative, una rete mondiale di professionisti e strutture impegnati nel miglioramento continuo della presa in carico delle persone colpite da ictus.

Gli ESO Angels Awards valorizzano gli ospedali che dimostrano elevati livelli di performance clinica e organizzativa nel trattamento dell’ictus, attraverso il monitoraggio e la condivisione di indicatori di qualità che consentono di individuare aree di miglioramento e diffondere le migliori pratiche assistenziali a livello internazionale.

Dichiara Cinzia Finocchi, direttore della Struttura Complessa Neurologia dell’ospedale San Paolo: “Questo riconoscimento testimonia l’impegno quotidiano dei professionisti coinvolti nel percorso di cura dell’ictus e conferma l’efficacia del lavoro multidisciplinare svolto all’interno dell’ospedale. Il risultato è frutto della collaborazione tra Neurologia, Pronto Soccorso, Sistema 118, Radiologia, personale infermieristico e tutti gli operatori che contribuiscono alla tempestiva presa in carico dei pazienti. Ricevere il Gold Status rappresenta per noi uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo della qualità assistenziale.”

La direzione di ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo riconoscimento internazionale conferma la qualità del lavoro svolto dai professionisti dell’ospedale San Paolo e l’attenzione che ATS Liguria dedica alla rete tempo-dipendente dell’ictus. La partecipazione a programmi internazionali di monitoraggio e valutazione rappresenta un’opportunità importante per confrontarsi con i migliori standard europei e garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficace e tempestiva.”

L’ictus rappresenta una delle principali emergenze neurologiche e la rapidità di intervento è un fattore determinante per ridurre mortalità e disabilità. In questo contesto, il riconoscimento ottenuto dall’ospedale San Paolo conferma il livello qualitativo raggiunto dai percorsi assistenziali dedicati ai pazienti con patologie cerebrovascolari e l’impegno costante nel mantenimento degli standard richiesti a livello internazionale.