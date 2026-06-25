Oscar Prudente porta ad Albissola i suoi “Pensieri stupendi” in una serata di musica e aneddoti

Albissola Marina. Musica ed emozione. Racconti e ricordi. Oscar Prudente sarà protagonista, il prossimo 3 luglio, di una serata di canzoni, storie e aneddoti che appartengono a un grande simbolo della musica italiana.

Proprio così, perché Oscar è un famoso cantautore, musicista e produttore discografico molto amato dal pubblico che ha saputo scrivere la storia della canzone italiana. Tra i tanti successi, ha firmato anche quello di “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo, insieme a Ivano Fossati. Ma non solo, per citarne un altro, ha composto la musica della bellissima “Margherita non lo sa” di Dori Ghezzi che arrivò terza al Festival di Sanremo del 1983.

Bravissimo Oscar che porterà in piazza anche il suo libro-intervista “Pensieri stupendi” di Ferdinando Molteni e Alfonso Alfa Amodio e sarà accompagnato dai musicisti e dal coro della Piccola Accademia dell’Arte.

Evento realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, il contributo e il patrocinio del Comune di Albissola Marina, della Provincia di Savona.

Appuntamento il 3 luglio alle 21, in piazza della Concordia. Serata a ingresso libero, a cura della Stars Aps.