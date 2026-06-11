Ortovero protagonista della nuova tappa dell’Ecoforum Tour di Legambiente

Nuova puntata dell’Ecoforum Tour di Legambiente Liguria che dal 2018 racconta le buone pratiche nell’ambito dell’economia circolare nella nostra regione.

Tra i protagonisti Ortovero, nell’entroterra di Albenga, che secondo il dossier Comuni ricicloni di Legambiente è il primo comune della provincia di Savona nella raccolta differenziata dei rifiuti.

“Abbiamo scelto di fare tappa a Ortovero con il nostro Ecoforum Tour perché ormai da anni è nella classifica dei “comuni Rifiuti Free”, che sono quei comuni che superano il 65% di raccolta differenziata e mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato al di sotto dei 75 kg/ab/anno” spiega Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria.

“Negli ultimi anni Ortovero ha superato l’80% di raccolta differenziata – continua Borromeo – risultato ottenuto per aver creduto già vent’anni fa nella raccolta porta a porta e nella sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza di conferire e differenziare bene i rifiuti”.

Le giornate di riprese si sono svolte lo scorso autunno durante la vendemmia, un’occasione per l’ecotroupe di Legambiente Liguria per visitare il territorio e alcune aziende agricole.

Nel filmato il sindaco Osvaldo Geddo racconta, inoltre, i prossimi obiettivi da raggiungere: l’introduzione della tariffa puntuale e un impegno maggiore dell’amministrazione nei confronti degli artigiani e delle attività produttive.

Prossimo appuntamento con l’Ecoforum il 22 e il 23 giugno al Genova Blue District (via del Molo) quando amministratori locali, aziende e stakeholder si confronteranno per promuovere le esperienze che stanno favorendo l’economia circolare nella nostra regione.

La campagna di sensibilizzazione e informazione sull’economia circolare EcoForum è organizzata da Legambiente Liguria e Genova Blue District con il sostegno del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.