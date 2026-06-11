Ortovero, inaugurati gli interventi Pnrr nel polo scolastico. L’assessore Ripamonti: “Risorse ben utilizzate per investire su sicurezza, servizi e futuro dei ragazzi”

Ortovero. Questa mattina l’assessore regionale Paolo Ripamonti ha partecipato all’inaugurazione degli interventi realizzati dal Comune di Ortovero grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’interno del polo scolastico cittadino.

I lavori hanno riguardato l’adeguamento sismico del plesso che ospita scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oltre alla riqualificazione delle mense e delle cucine e ad interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel corso della cerimonia sono state inoltre presentate le immagini del nuovo asilo nido in località Pogli, attualmente in fase di realizzazione grazie ai fondi del PNRR.

“Quella di oggi è una bella testimonianza di come le amministrazioni locali possano trasformare le opportunità offerte dal PNRR in opere concrete a beneficio delle comunità – dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti –. Investire nelle scuole significa investire nel futuro dei nostri ragazzi, garantendo loro strutture più sicure, moderne, accessibili e funzionali. Voglio complimentarmi con il sindaco e con l’amministrazione comunale per aver saputo intercettare e utilizzare al meglio queste importanti risorse, portando avanti progetti che migliorano la qualità dei servizi e rafforzano l’attrattività del territorio”.

Così, invece, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Sono a Ortovero insieme all’Assessore Paolo Ripamonti, al Sindaco Osvaldo Geddo, al Viceprefetto Vicario di Savona, Dott.ssa Alessandra Lazzari, agli Amministratori del territorio per la presentazione dei recenti interventi eseguiti nel plesso scolastico di viale alla Chiesa. Questi lavori sono il frutto di un eccezionale lavoro di squadra e della capacità del Comune di intercettare importanti risorse nazionali ed europee del PNRR, per oltre 1,3 milioni di euro complessivi: 1 milione di euro è stato destinato alla messa in sicurezza sismica e all’innovazione didattica, mentre altri 350 mila euro hanno permesso di finanziare la riqualificazione del blocco mensa e della cucina. Insieme abbiamo visitato la scuola per vedere da vicino il risultato di questi investimenti: dalle innovative soluzioni per la didattica D.A.D.A. (Didattica per Ambienti di Apprendimento) e nella secondaria di primo grado, all’aula multimediale nella primaria (realizzata grazie ai fondi Next Generation dell’Istituto Comprensivo), fino alle rinnovate cucine, al locale mensa e al nuovo ascensore al piano terra, fondamentale per garantire la piena accessibilità alla struttura. È stata anche l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori in corso per la costruzione del nuovo Asilo Nido in frazione Pogli: un altro grande obiettivo centrato dall’Amministrazione comunale, con un ulteriore finanziamento PNRR da 960 mila euro, che regalerà al territorio una struttura moderna da 40 posti, completa di nuovi arredi. Come Regione siamo orgogliosi di supportare e accompagnare questa straordinaria stagione di rinnovamento: strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate sono la base per garantire una crescita e una didattica di altissimo livello.”.