Orgoglio Albenga: terzo posto per i campioni del Circolo Nautico ingauno ai campionati italiani assoluti di traina d’altura

Albenga. L’equipaggio del Circolo Nautico Albenga costituito da Giorgio Cangiano, Andrea Diomedi Alberto Caramello e Gianluigi Molineris è arrivato terzo ai campionati italiani assoluti di traina d’altura (con rilascio obbligatorio dei pesci) che si sono tenuti a Roma-Lido di Ostia terminati ieri (27 giugno).

Si tratta di uno straordinario risultato ottenuto in una competizione che vedeva la partecipazione di ben 36 equipaggi che rappresentano le varie regioni italiane.

Sebbene vi sia grande soddisfazione per il podio rimane un po’ di amaro in bocca in quanto il team ingauno è stato quello che come combinazione di catture ed orario delle stesse ha raggiunto il miglior risultato e avrebbe vinto la competizione e rappresentato l’Italia ai prossimi campionati mondiali in Sud Africa.

L’applicazione di una corretta ma rigidaregola di misurazione della lunghezza di un terminale della montatura di una delle canne utilizzate ha però portato alla squalifica di una cattura con vittoria finale attribuita all’equipaggio di Roma.

Una menzione anche a Nicola Viglizzo che insieme all’equipaggio aveva vinto i campionati provinciali che hanno permesso la partecipazione agli italiani ma non è potuto essere presente per motivi famigliari.