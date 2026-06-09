Ora disponibile “Alieno Straniero”, il nuovo singolo della cantautrice boissanese Fran Chan

Boissano. Si intitola “Alieno Straniero” il nuovo singolo di Fran Chan, giovane cantautrice di Boissano, prodotto dall’etichetta ParoleSuoni di Alassio e distribuito da Artist First con la consulenza artistica di Gianfranco Cuffaro e Marco Mori.

Il brano racconta la sensazione di sentirsi alieni nel mondo, ma a volte anche nella propria stessa casa. E’ un pezzo profondamente autobiografico in cui Fran-chan racconta il proprio viaggio attraverso paesi, culture e sogni lontani, alla ricerca di un’identità e di un luogo da chiamare casa. Partita dall’Italia inseguendo il desiderio di trovare sé stessa, ha vissuto in Corea del Sud, Australia e Giappone, scoprendo però che quel senso di non appartenenza continuava a seguirla ovunque andasse.

Il titolo nasce anche da un’esperienza reale vissuta in Corea del Sud, dove il documento per gli stranieri era chiamato “Alien Registration Card”, letteralmente “carta dell’alieno”. Una definizione che ha colpito profondamente l’artista e che è diventata il simbolo perfetto della sensazione di sentirsi aliena e straniera non solo in altri paesi, ma persino nella propria casa e nel mondo stesso.

Attraverso immagini evocative di mare, cieli stellati, città illuminate al neon e paesaggi lontani, Fran-chan trasforma la nostalgia e la solitudine in una riflessione universale sulla ricerca di sé, sul bisogno di appartenenza e sul legame invisibile con qualcosa di più grande, quasi cosmico.

Con atmosfere malinconiche, sognanti e cinematografiche, “Alieno Straniero” accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo sospeso tra realtà e universo interiore, dove le stelle diventano simbolo di casa, memoria e speranza.

“Alieno Straniero” è disponibile su Spotify,

Fran Chan è cresciuta a Boissano, a soli 19 anni intraprende da sola un viaggio in Corea del Sud, dove vivrà per quasi dieci anni. Nel suo percorso artistico e personale attraversa anche Australia e Giappone: proprio a Tokyo nasce il nome d’arte “Fran Chan”, ricordo dei suoi primi esordi musicali tra le strade della città, dove si esibiva come busker.

La strada è stata la sua prima vera palestra artistica: dall’Australia al Giappone, la musica diventa per lei un linguaggio universale capace di unire culture, emozioni e identità diverse. Oggi, tornata in Italia, Fran Chan porta nel panorama musicale un progetto originale che fonde influenze internazionali, in particolare coreane, con sonorità intime e cantautorali.

Le sue canzoni mescolano italiano, coreano e inglese, riflettendo il suo vissuto multiculturale e una sensibilità “tra le stelle”. I suoi testi affrontano temi personali e universali: il senso di appartenenza e non appartenenza, l’amore e l’amore per sé stessi, la perdita, i fili invisibili che legano le persone, il karma, il destino e quelle connessioni che sembrano guidare il nostro cammino.

Fran Chan ha studiato tecnica vocale ad Alassio e continua a costruire una visione artistica autentica e fuori dagli schemi. Artista dal percorso internazionale, porta nella sua musica sensibilità cosmopolita ed esperienze vissute in diverse parti del mondo.