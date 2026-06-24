Ondate di calore, Ugl Savona: “Servono misure straordinarie per tutelare i lavoratori”

Savona. La segreteria Ugl Savona esprime “forte preoccupazione per le elevate temperature che stanno interessando la provincia e l’intera Liguria e chiede alle istituzioni competenti di adottare con urgenza misure straordinarie a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al rischio calore”.

“Le ondate di caldo estremo non rappresentano più eventi eccezionali ma una realtà sempre più frequente che impone un ripensamento dell’organizzazione del lavoro, soprattutto nei settori dell’edilizia, della portualità, della logistica, dell’agricoltura, dei servizi ambientali e di tutte le attività svolte all’aperto. In presenza di temperature particolarmente elevate, lavorare sotto il sole per diverse ore può comportare gravi conseguenze per la salute, aumentando il rischio di stress termico, disidratazione, colpi di calore, malori improvvisi e infortuni dovuti alla riduzione della concentrazione e delle capacità fisiche”.

La Ugl Savona chiede “alla Regione Liguria, alla Prefettura e agli enti competenti di valutare l’adozione di specifiche ordinanze che prevedano la sospensione o la rimodulazione delle attività lavorative nelle fasce orarie più critiche, soprattutto nei giorni in cui vengono diramate allerte per temperature elevate. Parallelamente, invitiamo tutte le aziende ad applicare rigorosamente le misure di prevenzione previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro: riorganizzazione degli orari, incremento delle pause, disponibilità costante di acqua potabile, aree ombreggiate o climatizzate per il recupero psicofisico, sorveglianza sanitaria e adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione al caldo. Non è accettabile che la produttività venga anteposta alla salute delle persone. Nessun lavoratore deve trovarsi nella condizione di scegliere tra la propria sicurezza e il proprio posto di lavoro”.

La segreteria Ugl Savona invita inoltre i lavoratori “a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o il mancato rispetto delle misure di prevenzione, affinché il sindacato possa intervenire presso le aziende e le autorità competenti. I cambiamenti climatici stanno modificando profondamente le condizioni di lavoro. Per questo è necessario sviluppare una nuova cultura della prevenzione che metta al centro la persona e la sua salute. La Ugl Savona continuerà a monitorare attentamente la situazione e a promuovere ogni iniziativa utile per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti. La sicurezza non è un costo, ma un diritto. E come tale va difesa senza compromessi”.