Nuova viabilità ad Albissola, la minoranza: “Attraversamenti rimossi, problemi aumentati”

Albissola Marina. La rimozione delle “strisce” continua a fare discutere. La nuova viabilità lungo l’Aurelia ad Albissola Marina finisce sotto la lente di ingrandimento dell’opposizione che, ancora una volta, esprime perplessità. “Attraversamenti rimossi, problemi aumentati: l’amministrazione continua a non vedere?” a chiederselo è la minoranza consiliare di Albissola Tradizione e Futuro.

“I primi weekend estivi hanno già fornito una risposta chiara alle scelte adottate dall’amministrazione in materia di attraversamenti pedonali: la rimozione di numerose strisce non ha eliminato gli attraversamenti, ha semplicemente eliminato i punti sicuri in cui effettuarli. – sottolineano i consiglieri di opposizione, Deborah Borghi, Michela Moretti Girardengo e Giovanni Siri – Sia chiaro: nessuno intende giustificare comportamenti scorretti o pericolosi. Attraversare fuori dagli spazi consentiti è sbagliato e resta una responsabilità individuale. Ma amministrare una città significa anche confrontarsi con la realtà e non con una visione teorica del comportamento delle persone. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Residenti e turisti continuano ad attraversare l’Aurelia nei

punti in cui hanno necessità di farlo, esattamente come accadeva prima. La differenza è che oggi lo fanno senza attraversamenti dedicati, aumentando i rischi per sé stessi e per chi si trova alla guida di auto, moto, autobus e altri mezzi. Le immagini scattate in questi primi fine settimana estivi documentano una situazione che appare ormai evidente”.

“Le persone – rimarcano – continuano a percorrere i tragitti più naturali per aggiungere spiagge, passeggiata, attività commerciali e servizi. Eliminare le strisce non ha eliminato la necessità di attraversare la strada. Ha semplicemente reso questi attraversamenti meno sicuri. Era davvero difficile prevederlo? – si chiede la minoranza – Era davvero impensabile che in una cittadina turistica

migliaia di persone avrebbero continuato a spostarsi a piedi tra il lungomare e il centro cittadino? Oppure si è scelto deliberatamente di ignorare una dinamica tanto evidente quanto inevitabile?

Albissola Marina vive di turismo e di persone che la attraversano quotidianamente a piedi. Le scelte sulla viabilità dovrebbero tenere conto di questa realtà, conciliando sicurezza e fruibilità degli spazi urbani. Ignorare i comportamenti reali delle persone non li elimina, ma rischia soltanto di renderli più pericolosi”.

“Ciò che preoccupa maggiormente – aggiungono – è l’atteggiamento dell’amministrazione, che continua a procedere come se nulla stesse accadendo. Di fronte a una situazione ormai evidente, ci sichiede se vi sia una reale incapacità di comprendere le conseguenze delle scelte adottate oppure una precisa volontà di non vedere i problemi che esse stesse hanno generato. Perché il punto non è avere ragione o torto in una discussione politica. Il punto è la sicurezza delle persone. E proprio per questo ci si chiede se non sia il caso di intervenire e correggere ciò che evidentemente non sta funzionando prima di trovarsi a dover affrontare incidenti dalle conseguenze irrimediabili”.

“Aspettare che accada qualcosa di grave per prendere atto di una criticità sarebbe un prezzo troppo alto da pagare. La prevenzione dovrebbe essere il primo obiettivo di qualsiasi scelta amministrativa. Oggi i segnali di allarme sono sotto gli occhi di tutti. La domanda è se chi amministra la città abbia davvero intenzione di ascoltarli” concludono i consiglieri comunali Borghi,

Moretti Girardengo e Giovanni Siri.