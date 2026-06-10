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Nuova avventura per Andrea Ferrari: è il nuovo ds del Cengio

Colpo in dirigenza per il club granata che si aggiudica il dirigente valbormidese che è stato per 26 anni nel Bragno

Generico giugno 2026

Cengio. Dopo ben 26 anni di Bragno, arriva un nuovo capitolo per Andrea Ferrari: il dirigente valbormidese diventa il direttore sportivo del Cengio.

Il comunicato 

ANDREA FERRARI È IL NOSTRO NUOVO DIRETTORE SPORTIVO

Per tutti è semplicemente “Ciro”, nome che nel calcio dilettantistico valbormidese e non solo è sintomo di competenza, dedizione e grandi valori umani

Arriva a Cengio dopo una storia incredibile durata 26 anni al Bragno, di cui gli ultimi vissuti da DS. Di quella società Ciro è stato letteralmente l’anima, il motore e il cuore pulsante fino all’ultimo giorno.

Oggi la sua esperienza e la sua energia si sposano con il nostro progetto.
Siamo davvero fieri che lui abbia scelto noi per ripartire, certi che il suo aiuto sarà fondamentale per la nostra crescita, dentro e fuori dal campo.

Benvenuto in famiglia Ciro, buon lavoro.

Nei prossimi giorni usciranno i riconfermati del gruppo che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, restate connessi

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