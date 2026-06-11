Nuova adesione savonese a “Futuro Nazionale”: anche l’assessore di Ceriale Maineri va con Vannacci

Ceriale. “Futuro Nazionale”, il movimento politico che fa capo al generale Roberto Vannacci, continua a radicarsi nel savonese.

L’ultimo ingresso di rilievo è quello di Eugenio Maineri, attuale assessore del Comune di Ceriale, che ha ufficializzato il suo addio a Fratelli d’Italia.

Maineri è una figura storica della politica locale. Era stato eletto nel 2023 tra le fila della lista civica “Noi per Ceriale” e oggi, nella giunta guidata dal sindaco Marinella Fasano, ha le deleghe a Polizia Locale e ai Lavori Pubblici (ricevute durante il rimpasto dell’ottobre 2025, volto a ridare stabilità amministrativa alla città).

Con alle spalle una lunghissima militanza nella destra ligure, iniziata alla fine degli anni ’70 nel Fronte della Gioventù e proseguita attraverso il Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale, aveva aderito a Fratelli d’Italia nel 2021. Ora, la nuova svolta verso il progetto di Vannacci.