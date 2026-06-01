Nuoto artistico, le atlete savonesi conquistano due medaglie d’argento in Coppa del Mondo

Pontevedra. Due medaglie d’argento per le atlete della Rari Nantes Savona, guidate dal commissario tecnico savonese Patrizia Giallombardo, coadiuvata da Federica Sala, nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Pontevedra, in Spagna.

Ginevra Marchetti ha conquistato l’argento nel Solo Libero, mentre Beatrice Andina, Valentina Bisi, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice hanno vinto l’argento con la Squadra nel Libero.

Della spedizione facevano parte anche Greta Gitto, Giorgia Lucia Macino, Gabriele Minak, Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea.

Prossimo appuntamento la Super Final in Canada, che si svolgerà a Toronto dal 19 al 21 giugno.