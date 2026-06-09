Ninart Academy chiude una stagione ricca di successi tra danza e ginnastica acrobatica

Si conclude con grande soddisfazione la stagione sportiva 2025/2026 di Ninart Academy, un anno intenso che ha visto atlete e ballerine impegnate in numerosi appuntamenti sportivi e artistici, raccogliendo risultati importanti e confermando il valore del lavoro svolto durante tutta la stagione.

Per il settore danza, le allieve di Ninart Academy hanno partecipato a due prestigiosi concorsi internazionali, il Festival Internazionale Live e ExpoDanza, portando sul palco talento, passione e determinazione. Le esibizioni hanno permesso alle ballerine di ottenere numerose medaglie e riconoscimenti, premiando mesi di preparazione e sacrificio.

Anche la ginnastica acrobatica ha regalato grandi soddisfazioni. Le atlete hanno preso parte alle competizioni del Campionato Nazionale Federale, confrontandosi sia nel circuito Open sia nel circuito Gold. Le ginnaste hanno presentato esercizi di ottimo livello, dimostrando una costante crescita tecnica e sportiva e ottenendo risultati che hanno valorizzato il lavoro svolto in palestra durante tutto l’anno.

Particolarmente significative sono state anche le due fasi regionali UISP, che hanno visto protagoniste le ginnaste più giovani. Un’importante occasione di crescita e confronto, che ha permesso alle bambine di avvicinarsi al mondo delle competizioni in un contesto educativo, sereno e stimolante.

«Sono estremamente fiera del percorso che abbiamo affrontato durante questa stagione» commenta la direttrice artistica Anna Busè. «I risultati ottenuti sono il frutto dell’impegno quotidiano delle nostre atlete, delle ballerine, dei tecnici e delle famiglie che ci sostengono e ci accompagnano ogni giorno. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento. Sono felice di condividere questo percorso con persone che credono nei valori dello sport, della danza e della crescita personale.»

La società desidera inoltre ringraziare i tecnici Sara Lettieri e Carlotta Casonato per la professionalità, la competenza e la passione dimostrate nel corso della stagione. Con la conclusione dell’anno sportivo termina anche la collaborazione con Sara Lettieri, alla quale Ninart Academy augura il meglio per il suo futuro professionale e personale. Carlotta Casonato continuerà invece a far parte dello staff tecnico anche nella prossima stagione sportiva.

Soddisfazione viene espressa anche dalla segretaria Francesca Timo e dal presidente Lisa Busè, che sottolineano con orgoglio la crescita della società e i risultati raggiunti durante l’anno, frutto di un lavoro condiviso che coinvolge atlete, tecnici, famiglie e collaboratori.

A concludere questa splendida stagione sarà il tradizionale saggio di fine anno, in programma il 18 giugno in Piazza De André ad Albenga. Un appuntamento atteso da atlete, ballerine e famiglie, che porterà in scena il lavoro svolto durante l’anno attraverso esibizioni di danza e ginnastica acrobatica.

Sarà una serata di festa, emozioni e condivisione, l’occasione perfetta per applaudire tutte le protagoniste di questa stagione e celebrare insieme i risultati raggiunti. Un grande finale per un anno ricco di crescita, passione e successi che confermano ancora una volta la forza e l’entusiasmo della famiglia Ninart Academy.