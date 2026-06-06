Nella Scuola di Mallare lezione in “Aula verde” con i volontari di Assonautica

Mallare. Il mese scorso nella scuola di Mallare si era svolta una “missione” ecologica: pitturare vicino a due tombini la scritta “Il mare inizia da qui”. Era stata una bella esperienza, che mercoledì 3 giugno Assonautica Provinciale di Savona ha voluto integrare con una lezione in aula.

“Nel nostro programma per le scuole gli incontri nelle aule scolastiche sono una consuetudine: laboratori di nodi marinareschi, lezioni di ecologia e di tutela dell’ambiente marino. Quello che a Mallare è stato sorprendente è stato il tipo di aula. Niente banchi né lavagna interattiva, la giornata era splendida e l’incontro è avvenuto in uno spazio tra gli alberi, all’esterno dell’edificio scolastico: l’aula verde. Abbiamo interagito con gli alunni con storie, poesie, aneddoti sul tema “Proteggiamo il mare”, raccontando le nostre esperienze ed ascoltando le loro. Erano attentissimi, ci hanno regalato bellissimi sorrisi e tanti applausi”, spiegano gli organizzatori.

“Al termine abbiamo lasciato agli insegnanti la documentazione informatica che avevamo preparato per l’occasione: video, foto e presentazioni di immagini relative alla salvaguardia dell’ecosistema marino. È stato un incontro piacevolissimo e ci ha dato l’opportunità di conoscere una realtà scolastica a stretto contatto con la natura. Grazie agli insegnanti e agli alunni per la calorosa accoglienza”, concludono da Assonautica.