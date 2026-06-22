Musica, teatro, cinema e spettacoli: oltre 50 appuntamenti per l’estate di Vado Ligure

Vado Ligure. Un’estate lunga fino a fine settembre, con più di cinquanta appuntamenti tra musica, teatro, cinema all’aperto, laboratori, spettacoli, cabaret e iniziative culturali diffuse sul territorio. Il Comune di Vado Ligure ha presentato il calendario “It’s Summer 2026”, il programma che accompagnerà residenti e turisti dal 30 giugno al 26 settembre attraverso un ricco calendario di eventi ospitati tra Villa Groppallo, i Giardini a Mare Cristoforo Colombo, le piazze cittadine e le frazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione turistica e territoriale avviato dall’amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha presentato la nuova brand identity “Vado Ligure Move On”, il marchio con cui il Comune punta a promuovere le proprie eccellenze paesaggistiche, culturali e ambientali. Un’identità che trova piena espressione anche nel programma estivo, costruito per animare il territorio e raccontarne le diverse anime.

“Abbiamo voluto costruire un cartellone capace di parlare a tutte le generazioni e a tutti i gusti – dichiara il sindaco Fabio Gilardi –. Dalla musica al teatro, dal cinema alle attività per famiglie, ogni appuntamento rappresenta un’occasione per vivere Vado Ligure, scoprirne i luoghi e rafforzare il senso di comunità. Questo programma si inserisce perfettamente nel percorso avviato con la nuova identità territoriale, che punta a valorizzare ciò che rende unico il nostro territorio: il mare, la cultura, la natura e la partecipazione delle persone. Un ringraziamento all’assessore Lestinge e alla vicesindaco Oliveri per l’impegno nel coordinare le attività organizzative e agli uffici per il lavoro operativo”.

Ad aprire il calendario sarà il 30 giugno il concerto degli insegnanti e degli allievi della Scuola Comunale Musica di Vado Ligure a Villa Groppallo. A luglio spazio al teatro con spettacoli come “Il mare di Camilleri”, “Ciù mortu de cuscì”, “Quella sagoma di Dante” e tanti altri, mentre la musica sarà protagonista con la rassegna “Suoni dal Mediterraneo” e concerti dedicati a Baglioni, Battisti, ai Beatles, alla tradizione popolare italiana e a numerosi artisti e gruppi locali.

Non mancherà il cinema all’aperto, che accompagnerà l’estate con proiezioni dedicate soprattutto alle famiglie e ai più giovani. In programma titoli come Kung Fu Panda 4, Ratatouille, Zootropolis, Alla ricerca di Nemo, Madagascar 2, Big Hero 6, Come un gatto in tangenziale e Alice in Wonderland.

Tra gli appuntamenti più attesi, nella suggestiva location dei Giardini a Mare C. Colombo, figurano il concorso musicale “Vado al Massimo” il 25 luglio, che vedrà in giuria il celebre coreografo Garrison Rochelle; la tradizionale Cena Colorata il 1 agosto; il concerto “Voglio tornare negli anni ’90” il 14 agosto; il concerto/celebrazione dedicato a David Bowie il 25 agosto. Serate di grande richiamo a cui si affiancano diversi eventi di beneficenza organizzati in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

Accanto agli spettacoli trovano spazio anche i laboratori e le attività educative curate dal CEAS Riviera del Beigua, con iniziative dedicate all’ambiente, alla scienza e alla scoperta del territorio, oltre a passeggiate botaniche e attività rivolte alle famiglie.

Il calendario si svilupperà fino alla fine di settembre, coinvolgendo anche le frazioni di San Genesio, Valle di Vado, Sant’Ermete e Segno, con l’obiettivo di portare eventi e occasioni di aggregazione in tutte le aree del territorio comunale. Un calendario che si aprirà il 15 luglio alla Sms di San Genesio con il concerto “Chiamin D’Occitania” (Passacarriera) e si concluderà il 19 settembre presso la chiesa di San Maurizio, a Segno, con il secondo appuntamento (dopo quello del 24 luglio a Villa Groppallo) con il Voxonus Festival, a cura dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Un programma che conferma la volontà di Vado Ligure di presentarsi come una destinazione sempre più attrattiva e dinamica, capace di coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione delle proprie peculiarità locali.