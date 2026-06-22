Musica e fantasia nelle Grotte di Toirano con il concerto del Trio Baires e “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Toirano. Le Grotte di Toirano si preparano ad ospitare due appuntamenti che uniranno musica, spettacolo e intrattenimento in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Il primo evento è in programma venerdì 26 giugno alle 18 nella Grotta di Santa Lucia Inferiore con il concerto del Trio Baires. Gianluca Campi, Paolo Ballardini e Alfredo Vandresi presenteranno “Sonidos de Buenos Aires”, il primo disco della formazione, un viaggio musicale tra colori e atmosfere argentine.

Al termine del concerto i partecipanti potranno assaporare i vini della Società Agricola Durin di Ortovero, realtà specializzata nella cosiddetta “viticoltura eroica”, con produzioni che nascono sui terrazzamenti situati tra i 70 e i 600 metri di altitudine. L’aperitivo sarà curato dal ristorante pizzeria “Da Mamà”. La prenotazione è obbligatoria. L’iniziativa prevede un ingresso di 25 euro comprensivo di degustazione. Informazioni ai numeri 338 5355002 e 345 0902990.

Domenica 28 giugno sarà invece la volta di “Fabulandia nella Grotta Incantata”, l’esperienza dedicata alle famiglie ispirata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Per l’intera giornata le grotte si trasformeranno in un percorso animato popolato dai personaggi della celebre favola, tra spettacoli, giochi, sfide e momenti di intrattenimento pensati per bambini e adulti.

L’esperienza avrà una durata di circa 90 minuti e sarà proposta in quattro turni, alle 9.30, alle 11.30, alle 14.30 e alle 16.30. I posti disponibili saranno limitati e sarà quindi consigliata la prenotazione anticipata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri WhatsApp 327 7678054 e 346 6255244.