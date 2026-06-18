Murialdo trionfa a Roma con il premio nazionale dedicato alle eccellenze agroalimentari

Murialdo. Sul podio nazionale del premio “Piccolo Comune Amico” per l’eccellenza Agroalimentare. Un traguardo storico e un prestigioso riconoscimento per il territorio valbormidese: il Comune di Murialdo è orgoglioso di annunciare di essersi classificato tra i primi tre vincitori a livello nazionale nella categoria Agroalimentare nell’ambito del progetto “Piccolo Comune Amico”, promosso dal Codacons.

“Una vittoria che profuma di tradizioni autentiche, di fatica ripagata e di eccellenza – afferma il vice sindaco Adriana Carretto – Il progetto “Piccolo Comune Amico”, giunto alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di valorizzare e accendere i riflettori sulle piccole realtà italiane che custodiscono i tesori più preziosi e genuini del nostro Paese. E in questa cornice, Murialdo ha saputo brillare, affermandosi come una solida realtà in una competizione che ha coinvolto tantissimi borghi da tutta Italia”. Funghi, castagne essiccate, fazzini e frutti di bosco, per citarne alcuni, sono i prodotti che hanno convinto la giuria.

“A decretare questo splendido risultato è stata una combinazione vincente: da un lato il giudizio attento e rigoroso delle giurie tecniche, dall’altro – e questo è l’aspetto che ci riempie di maggiore orgoglio – il calore e il supporto delle persone. Sono infatti pervenuti numerosissimi voti a nostro favore, sia attraverso il portale web del Codacons che via posta. Un vero e proprio abbraccio collettivo che ha premiato la qualità insuperabile dei nostri prodotti, la dedizione dei nostri produttori e l’unicità del nostro comparto agroalimentare”, sottolinea il sindaco Michele Franco.

La consacrazione ufficiale di questo straordinario percorso avverrà nella Capitale il prossimo 9 luglio 2026. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, avrà l’onore di rappresentare Murialdo alla prestigiosa cerimonia di premiazione che si terrà a partire dalle ore 9.30 nella splendida cornice del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. Sarà una giornata ricca di eventi, un’occasione unica per portare il nome e i sapori di Murialdo alla ribalta nazionale.

“Questo premio non è solo un titolo di cui fregiarsi, ma è il riconoscimento dell’impegno di un’intera comunità che lavora ogni giorno, con le mani nella terra e lo sguardo al futuro, per mantenere vive le nostre eccellenze enogastronomiche.

Un ringraziamento speciale e sentito va a tutti i cittadini, agli amici di Murialdo e a tutti coloro che hanno speso qualche minuto del loro tempo per votarci e sostenerci in questa bellissima avventura. Abbiamo vinto insieme.

Viva Murialdo, viva le nostre eccellenze!”, concludono dall’Amministrazione comunale.