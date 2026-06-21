Savona. ​La Fp Cgil di Savona replica alle dichiarazioni di Aureliano Pastorelli (Partito Democratico) in merito alle multe per i parcheggi nel quartiere della Villetta.

Il segretario generale Ennio Peluffo dice: “Fp Cgil non ha alcun interesse e tantomeno voglia a entrare in dinamiche o dispute di natura squisitamente politica. Rifiutiamo categoricamente logiche di visibilità personale o strategie legate a future scadenze elettorali: utilizzare il corpo della Polizia Locale come cassa di risonanza per guadagnare spazio nel dibattito pubblico è un atto che consideriamo decisamente improprio, specialmente in un momento storico caratterizzato da delicate tensioni sociali, in cui sarebbe invece necessaria la massima responsabilità”.

“​L’osservanza e l’applicazione delle norme vigenti costituiscono un principio fondamentale che dovrebbe essere pienamente interiorizzato da ogni cittadino, a maggior ragione da un consigliere comunale che rappresenta le istituzioni. Le regole, per definizione, si applicano indistintamente a tutti, e l’eventuale contrarietà non può mai tradursi in un attacco mediatico verso chi ha il solo torto di compiere il proprio dovere. Le prerogative di un rappresentante dei cittadini offrono spazi e strumenti istituzionali idonei per qualsiasi tipo di istanza, decisamente diversi dallo sfogo sulle piattaforme digitali”.

“​In tutto questo, confessiamo di aver atteso fiduciosi (probabilmente anche troppo) – forse con un pizzico di ingenuo ottimismo istituzionale – che l’autore del post avvertisse spontaneamente la necessità di una smentita o di una provvidenziale ‘correzione del tiro’, o che l’amministrazione stessa intervenisse a ristabilire il giusto equilibrio. Registrato il persistente e rigoroso silenzio, prendiamo atto che l’attesa è stata vana e riteniamo non più rimandabile il nostro intervento”.

“Fp Cgil di Savona esprime “la più totale e convinta solidarietà a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della Polizia Locale. Il loro lavoro quotidiano é sempre più delicato, complesso e prezioso per la sicurezza urbana e la convivenza civile. Per cui riteniamo che da parte di tutti ci dovrebbe essere una continua e spontanea riconoscenza per la professionalità e la dedizione dimostrate ogni giorno sul territorio”.