Moving/FedEx di Savona, la Uil: “Il cambio d’appalto con BS Trasporti andato a buon fine con tutte le garanzie”

Savona. Diversamente dal sito genovese, cambio d’appalto andato a buon fine per i 15 lavoratori della Moving/FedEx di Savona. Ad annunciarlo è Uil Liguria in una nota.

La trattativa sindacale avviata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ha portato “al subentro di un unico fornitore, la BS Trasporti, che ha accettato tutte le richieste rispetto alle garanzie per 11 driver, due magazzinieri, due impiegati”.

“Considerata la situazione generale, su Savona è andata bene e abbiamo ottenuto il passaggio dell’appalto senza soluzione di continuità – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – anzianità di cantiere, stesso inquadramento, stesso salario, passaggio dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato”.

“Ricordiamo che nella notte tra venerdì e sabato era arrivata una pec da parte della società Moving alle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti con la quale l’azienda comunicava l’avvenuta rescissione di tutti gli appalti da parte di FedEx. Un’operazione che ha immediatamente allarmato lavoratori e organizzazioni sindacali, considerato che sono coinvolte circa 500 lavoratrici e lavoratori a livello nazionale, di cui circa 80 tra Genova e Savona”.