Motori, il loanese Davide Tornavacca commissario di pista al Gran Premio di Montecarlo

La scorsa domenica si è disputata l’edizione del 2026 del Gran Premio di Montecarlo, vinto da Kimi Antonelli. Sullo storico circuito monegasco, nel ruolo di commissario di pista, c’era anche Davide Tornavacca, l’unico savonese presente.

Il loanese è diventato commissario ufficiale dell’Automobile Club de Monaco ed era già stato chiamato in causa per il Rally di Montecarlo. Tornavacca è uno dei più giovani e stimati commissari del circuito.

Per lui è anche arrivata l’occasione della foto, in copertina, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, e di quella con il principe Alberto di Monaco (Tornavacca è il primo in basso a destra).