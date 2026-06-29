Monica Cirone nominata direttore di Area 2: via libera dalla conferenza dei sindaci di Asl2

Provincia. Questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Savona si è svolta la Conferenza dei Sindaci della Asl2, alla quale era presente il Direttore Generale di Ats Liguria Dott. Marco Damonte Prioli, collegato da remoto il Direttore Socio Sanitario di Ats Liguria Dott. Pierluigi Vinai e anche Luca Petralia Vice Direttore di Anci Liguria.

Fra i vari punti all’ordine del giorno, il parere sul bilancio 2025 in attesa dell’approvazione della costituenda conferenza dei sindaci di Ats e il parere sulla nomina di Direttore di Asl2 della Dott.sa Monica Cirone già Coordinatore di Area 2. “I sindaci dell’Asl2 – evidenzia il DG Prioli – hanno dato parere favorevole alla nomina a Direttore di Area 2 della Dott.sa Cirone, una conferma di quanto abbia lavorato a stretto contatto con il territorio, divenendo un punto di riferimento con le amministrazioni comunali. Alla Dott.sa Cirone va il plauso mio e di tutta Ats Liguria, per proseguire insieme nel lavoro della messa a terra della Riforma Sanitaria Regionale.”

Alle parole del Dg Prioli fanno eco quelle della Coordinatrice di Area 2 Dott.sa Monica Cirone: “Sono molto contenta per questo parere positivo unanime da parte dei sindaci: questo sarà uno stimolo maggiore per proseguire nell’impegno per un’elevata qualità dei servizi sul territorio, dalla medicina territoriale agli ospedali. Concludo ringraziando Ats Liguria e Regione Liguria per la fiducia nei miei confronti”.