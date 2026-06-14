Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Alessandria-Savona

Savona/Cairo M. Da mercoledì 17 a lunedì 21 giugno 2026 sono previste modifiche alla circolazione dei treni per consentire interventi programmati di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo.

Trenitalia (Gruppo FS), al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, ha riprogrammato l’offerta con servizio bus tra Savona e Acqui Terme.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring. I canali di acquisto sono aggiornati.