Miss Albenga Summer 2026: Giacomo Aicardi sarà il nuovo presentatore ufficiale

Albenga. Tutto pronto per Miss Albenga Summer che torna quest’anno con una grande novità: la conduzione ufficiale sarà affidata a Giacomo Aicardi, autore e ideatore del celebre format del Karaoke Itinerante, professionista apprezzato per la sua esperienza, la sua energia e la capacità di coinvolgere il pubblico.

Ad affiancare la conduzione e l’organizzazione dell’evento saranno presenti anche storici collaboratori del concorso, tra cui Francesca Bianco, che da anni contribuisce con passione e professionalità alla crescita di Miss Albenga Summer.

“Un ringraziamento particolare va inoltre all’Agenzia ArteModa di Maurizio Tonini, partner del circuito Miss Blumare per Liguria, Toscana e Lombardia, che collaborerà anche all’edizione 2026 della manifestazione”, fanno sapere gli organizzatore.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 agosto 2026 alle ore 21.00 in piazza Fabrizio De André ad Albenga, per una serata che si preannuncia ricca di spettacolo, eleganza ed emozioni.

Miss Albenga Summer rappresenta una delle finali regionali liguri del circuito nazionale Miss Blumare. La vincitrice accederà alla Finale Nazionale, che si svolgerà a bordo di una nave MSC Crociere, vivendo un’esperienza unica nel panorama dei concorsi di bellezza italiani.

Da oltre quattordici anni la manifestazione valorizza il territorio, promuove giovani talenti e offre importanti opportunità alle partecipanti, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate albenganese.

L’organizzazione invita cittadini, turisti e appassionati a partecipare numerosi per vivere insieme una nuova edizione di Miss Albenga Summer.