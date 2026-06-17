Mirco Bagnasco torna al Murialdo: ecco l’ufficialità

Murialdo. Gradito ritorno in casa Murialdo. Il sodalizio valbormidese ha da poco annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione: riecco Mirco Bagnasco.

Il tecnico torna sulla panchina biancorossa dopo l’esperienza al Pallare. Un ritorno favorito dalla forte volontà dello stesso Bagnasco di ritrovarsi con un ambiente che già conosceva dalla stagione insieme nel 2024.

Il club del presidente Barlocco ha voluto cogliere l’occasione e il matrimonio è andato nuovamente a buon fine.