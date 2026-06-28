Millesimo, scontro auto-moto sulla Sp 28 bis: tre feriti

Millesimo. Scontro tra una macchina e una moto intorno alle ore 13 di oggi, domenica 28 giugno, sulla strada provinciale 28 bis all’altezza di Millesimo.

Stando a quanto appreso i due veicoli si sarebbero scontrati, per cause ancora da verificare, ed entrambi i conducenti si sono feriti oltre che ad un altro passeggero. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze, della Croce Rossa di Cengio e della Croce Rossa di Millesimo, l’automedica, l’auto India e i vigili del fuoco.

Sul posto anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto oltre che regolare la viabilità.

I tre feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per effettuare gli accertamenti del caso.

Si sono verificati disagi alla viabilità.