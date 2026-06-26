Millesimo: riapre grazie ai volontari il ristorante del Santuario del Deserto per sostenere le attività parrocchiali

Millesimo. E’ stato per anni un punto di riferimento gastronomico per i pellegrini del Santuario Nostra Signora del Deserto ma anche per banchetti, cerimonie e pranzi conviviali. Fino agli anni Settanta era una locanda dove si poteva anche dormire e soggiornare, e dal 2018 il ristorante che si trova vicino ad uno dei simboli religiosi dei valbormidesi era chiuso ma grazie all’impegno di alcuni volontari, un gruppo di meno di una decina di persone che già dedicano tempo e passione al luogo di culto, torna a riaprire i battenti domenica 28 giugno.

“È con grande emozione che vogliamo comunicare la riapertura del ristorante del Deserto. Dopo un periodo piuttosto lungo di chiusura, i volontari già impegnati nelle attività parrocchiali del santuario, hanno pensato di riportare in vita un luogo di storicità pluridecennale che ha sfamato tantissimi pellegrini, ma anche operai e famiglie che hanno festeggiato avvenimenti importanti delle loro vite”, scrivono i fratelli Luca e Chiara, gli artefici di questa rinascita.

“Grazie alla perseveranza di Chiara, organista e tuttofare del santuario, infatti, questo desiderio si è avverato e, anche se l’apertura è limitata al pranzo della domenica e per pellegrinaggi organizzati anche lungo la settimana, sicuramente la notizia ha già riscosso interesse e curiosità tra alcuni dei followers dei canali social del santuario. L’attività è svolta dai volontari in forma gratuita e tutte le entrate, al netto delle spese vive, sono destinate al fabbisogno del santuario”, proseguono.

Nel dettaglio, “il menù della domenica è fisso e prevede l’antipasto misto, un primo, un secondo con il contorno, il dolce, il caffè, acqua e vino. Per motivi organizzativi, è obbligatoria la prenotazione almeno entro il giovedì sera al numero di Chiara 339.49.50.382, così da poter accontentare tutti in modo giusto e non sprecare cibo. I volontari sono disponibili ad accogliere anche persone che hanno problemi di deambulazione e sono costrette all’uso della carrozzella e ad accontentare persone con allergie, intolleranze o con motivi differenti di scelta degli alimenti che dovranno comunicare alla prenotazione. Per pellegrinaggi programmati al di fuori della domenica, il menù viene concordato preventivamente con gli organizzatori. Oltre al classico pranzo, i volontari sono disponibili anche per merende o apericena, in caso il pellegrinaggio avvenisse solo nel pomeriggio. Ovviamente, oltre al servizio di ristorante, è attivo anche il bar. Il periodo di apertura va dal mese di maggio al mese di ottobre compresi. Per iniziative al di fuori di questi mesi, si è disponibili per organizzarle con cura. Don Gianni, Chiara, Luca e gli altri volontari ringraziano fin da ora quanti vorranno partecipare alle iniziative del santuario, aggiungendo la possibilità di consumare un buon pasto, di prendere un caffè, o mangiare un gelato”.