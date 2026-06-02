Millesimo, il Comune sostiene le attività commerciali con l’attivazione della Fidelity Card

Millesimo. Valorizzare il territorio e premiare chi sceglie di fare acquisti nei negozi del paese. Questo l’obiettivo delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale e coordinate dall’assessore al commercio Alessio La Placa per sostenere le attività presenti e premiare la clientela.

Da ieri, 1 giugno, nei negozi aderenti, è possibile ritirare la carta fedeltà. Ogni acquisto permetterà di accumulare punti e partecipare alla grande estrazione del 13 settembre: in palio ben 5 super premi in buoni acquisto (offerti dai commercianti aderenti all’iniziativa) da spendere rigorosamente a Millesimo, “un modo semplice e concreto per sostenere l’economia di prossimità” sottolineano gli organizzatori.

Da giugno a settembre, inoltre, ogni primo mercoledì del mese, il centro storico si animerà con le aperture straordinarie serali dei negozi.

“Un’occasione speciale per passeggiare tra le nostre splendide vie, fare acquisti sotto le stelle e vivere il paese in un’atmosfera unica – commenta La Placa – Ogni acquisto è una scelta. Ogni scelta costruisce il futuro della nostra comunità. Scegli il territorio, scegli la qualità, scegli chi ogni giorno contribuisce a rendere vivo il nostro paese.

Piccoli gesti, grandi risultati: vivi Millesimo, scegli il futuro!”

Le attività aderenti: Libridea, Merceria Bellone, Ruffino Pet Garden, Trattoria nazionale, Gelateria My Way, Bar Cabaret, Parrucchiere Lele, My Clothes Marty, Bar Dylan, Olimpia parrucchiera, Elena Centro Estetico, Bar ristorante il Castello, Tania cartoleria, Farmacia Cigliuti, L’erboristeria di Michela, Tipografia Gambera, Edicola Non solo libri, Cieli blu, Tatà Abbigliamento e Non Solo, Pizzeria la Reggia, Pastificio La Ginestra, DecuTop Hairstylist, Rosso Abbigliamento, Bar Girasole, SMILE Abbigliamento Millesimo, Ottica Lissandrello, Golden Fever, Maniacaps, Farmacia Futura Millesimo, Pantarei, Pizzeria “da Nino” dal 1989 Millesimo, La Fruttivendola, La Bottega dei Sapori, Il Borgo pasticceria, Hotel Ristorante La Gaietta, Millesimo Tabaccheria Bonino.