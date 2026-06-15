Millesimo, il 20 giugno torna la “Notte Romantica” con il bacio in piazza di mezzanotte

Millesimo. Venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 20.30 in Piazza Italia, Millesimo ospiterà una serata speciale all’insegna dell’eleganza, della convivialità e della valorizzazione del territorio. L’evento si inserisce nel programma delle “Notti Romantiche dei Borghi più Belli d’Italia”, l’iniziativa nazionale che ogni anno coinvolge i borghi aderenti all’associazione in un appuntamento dedicato alla bellezza, alle emozioni e alla promozione delle eccellenze locali.

Protagonista della serata sarà la sfilata di moda curata dai commercianti di Millesimo in collaborazione con il Comune, un progetto nato per valorizzare le attività del territorio e animare il centro storico attraverso un evento capace di unire stile, creatività e partecipazione.

La passerella presenterà le proposte e le collezioni delle attività commerciali locali, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere da vicino la qualità e la professionalità delle realtà presenti nel borgo.

Ad accompagnare il pubblico nel corso della serata sarà Andrea Di Marco, che con la sua energia e il suo coinvolgimento contribuirà a rendere l’evento ancora più dinamico e partecipato.

Tra gli ospiti della manifestazione sarà presente anche Luca Talento, recentemente laureatosi campione italiano nella categoria Classic Physique, testimonianza di impegno, disciplina e passione sportiva. La sua partecipazione rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per una serata che intende valorizzare il talento nelle sue diverse espressioni.

L’evento dedicherà inoltre un momento di riflessione e sensibilizzazione a un tema di grande rilevanza sociale: la violenza contro le donne. Attraverso un momento simbolico e condiviso, l’iniziativa intende richiamare l’attenzione della comunità sull’importanza della prevenzione, del rispetto e della promozione di una cultura fondata sulla parità e sulla dignità della persona.

Tra i momenti più attesi figura il “Bacio in Piazza” allo scoccare della mezzanotte, appuntamento simbolo delle Notti Romantiche, che celebrerà l’amore, la condivisione e il piacere di vivere insieme gli spazi e le emozioni del borgo.

A seguire, la festa proseguirà con un coinvolgente DJ Set finale, che accompagnerà cittadini e visitatori fino al termine della manifestazione.

L’iniziativa rappresenta un importante esempio di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il tessuto commerciale locale, con l’obiettivo di promuovere il centro storico, sostenere le attività economiche del territorio e offrire occasioni di aggregazione, cultura e attrattività turistica.

Millesimo invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a una serata che unisce moda, spettacolo, sport, sensibilizzazione sociale e intrattenimento, all’interno della suggestiva cornice delle Notti Romantiche dei Borghi più belli d’Italia, per celebrare insieme l’inizio dell’estate nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del territorio.