Millesimo, blocco di conferme per la Serie D: restano Edoardo Totaro e Samuele Piccardo

Prende forma il Millesimo che per la prima volta nella sua storia è pronto a disputare il campionato di Serie D. Mister Fabio Macchia avrà a disposizione una base più che discreta da cui ripartire, perché i giallorossi stamattina hanno confermato un importante blocco di giocatori.

In porta rimarrà Conde, mentre a comporre il pacchetto difensivo ci saranno ancora Ndiaye e Gualtieri. Confermati a centrocampo Gadau e Lazzaretti. Davanti restano due tra le pedine più importanti della scorsa trionfale stagione, vale a dire Totaro e Samuele Piccardo.

Il comunicato