Millesimo, blocco di conferme per la Serie D: restano Edoardo Totaro e Samuele Piccardo

Prende forma il Millesimo che per la prima volta nella sua storia è pronto a disputare il campionato di Serie D. Mister Fabio Macchia avrà a disposizione una base più che discreta da cui ripartire, perché i giallorossi stamattina hanno confermato un importante blocco di giocatori.
In porta rimarrà Conde, mentre a comporre il pacchetto difensivo ci saranno ancora Ndiaye e Gualtieri. Confermati a centrocampo Gadau e Lazzaretti. Davanti restano due tra le pedine più importanti della scorsa trionfale stagione, vale a dire Totaro e Samuele Piccardo.
Il comunicato
L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il primo blocco di conferme per la stagione 2026/2027 di Serie D.
I giocatori che resteranno in giallorosso sono tutti grandi nomi e persone eccezionali, protagonisti assoluti dell’ultima stagione vinta di Eccellenza. I ragazzi che confermiamo sono: Lazzaretti Jonathan, Conde Xhaka, Ndiaye Mohamet Auro Latyr, Gadau Matteo, Gualtieri Matteo, Totaro Edoardo e Piccardo Samuele.
Il commento della società: “Ripartiamo da loro per dare una base solida alla squadra, in bocca al lupo ai nostri ragazzi per la nuova avventura in Serie D.”